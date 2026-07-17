На Донетчине задержали двойного агента ФСБ и ГРУ, который корректировал обстрелы Славянска

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области мужчину, который, по данным следствия, одновременно работал на ФСБ и ГРУ россии и передавал врагу координаты украинских объектов для корректировки ударов по Славянску.
Об этом сообщили в СБУ.
По данным следствия, задержанный — инженер местной теплосети. Его завербовали через Telegram-канал, который администрировала сотрудница военного госпиталя в Смоленске. Женщина, по данным СБУ, поддерживала связь с представителями сразу двух российских спецслужб и искала для них потенциальных агентов.
После вербовки мужчина под видом рабочих поездок передвигался по Славянску и его окрестностям, где собирал информацию о расположении украинских военных объектов. Полученные фото, видео и координаты он передавал российским кураторам для подготовки новых атак.
СБУ заявила, что заблаговременно разоблачила деятельность агента, задокументировала его контакты с врагом и задержала по месту жительства. Во время обысков у него изъяли три мобильных телефона, которые он использовал для конспиративной связи с российскими спецслужбами.
Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины задержали очередного агента российских спецслужб, который собирал координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов оккупантов по Киевской и Черкасской областям.
Также ранее контрразведка СБУ задержала 22-летнего агента ФСБ российской федерации, который готовил новый удар рф по Хмельницкой области.
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