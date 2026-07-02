СБУ задержала иностранца, который корректировал российские удары по Херсону

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне агента российских спецслужб, который, по данным следствия, корректировал удары по позициям Сил обороны и собирал разведывательную информацию для ФСБ.

Об этом сообщает СБУ.

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По данным следствия, задержанный – уроженец Южного Кавказа, который с 1990-х годов проживал в Украине по поддельным документам. Для прикрытия он возглавлял местную общественную организацию и поддерживал социальные связи в регионе, что позволяло ему незаметно собирать нужную врагу информацию.

Мужчина попал в поле зрения российских спецслужб во время временной оккупации Херсона. Там он установил контакт с сотрудником ФСБ, после чего был завербован. После освобождения города его не вывезли, а оставили на подконтрольной Украине территории в так называемом «режиме ожидания».

Впоследствии оперативная группа российских спецслужб с временно оккупированной части Херсонской области восстановила с ним связь. Агент получил задание собирать информацию о местах дислокации украинских военных, маршрутах передвижения подразделений и вероятных позициях Сил обороны.

Для выполнения заданий он использовал бытовые контакты: незаметно выспрашивал информацию у знакомых, а также самостоятельно проводил доразведку вблизи потенциальных целей, фиксируя активность украинских военных. По данным следствия, в переписке с кураторами он неоднократно выражал надежду на повторную оккупацию Херсона и возвращение российского контроля над городом.

СБУ задокументировала его контакты со спецслужбами РФ, маршруты передвижения и факты сбора разведывательных данных. После этого мужчину задержали по месту жительства. Во время обысков у него изъяли поддельные документы, несколько мобильных телефонов и носители информации с доказательствами сотрудничества с врагом.

Ему сообщено о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о расположении Вооружённых сил Украины в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права залога. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Одессе агента ФСБ, который собирал для российских спецслужб информацию о расположении украинских военных объектов и передавал её оккупантам.

Также ранее сотрудники Службы безопасности Украины сорвали попытку теракта в центре Киева, которую готовили двое агентов ФСБ РФ. В частности, злоумышленницы планировали покушение на военнослужащего Вооружённых сил Украины.

Кроме того, контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области мужчину, который по заданию российских спецслужб отслеживал позиции украинских артиллеристов и корректировал атаки противника по бойцам.

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