СБУ задержала гражданина рф, корректировавшего удары по Запорожской области

Контрразведка СБУ задержала россиянина, завербованного вражескими спецслужбами для корректировки ударов по Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, россиянин жил в прифронтовом поселке и наводил воздушные атаки по Запорожью и прилегающим районам. Он попал в поле зрения россиян, когда публиковал пророссийские комментарии в социальных сетях.

«По заданию вражеских спецслужб фигурант начал регулярно обходить местность в 20 км от линии боестолкновения, чтобы обнаружить расположение Сил обороны, по которым враг готовил удары дронами-камикадзе и управляемыми авиабомбами. Приоритетной задачей агента было установление координат боевых позиций артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы рашистов на Запорожском направлении», – говорится в сообщении.

Как отмечается, также российский агент должен был выявить пункты базирования ПВО, защищающей Запорожье. Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника на этапе его разведывательных вылазок.

«После проведения мероприятий по обеспечению безопасности локаций Сил обороны агента задержали «на горячем», когда он проводил доразведку возле военного объекта. Во время обыска в доме задержанного изъяты средства связи, с помощью которых он контактировал с российским спецслужбистом», – добавляет пресс-служба ведомства.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога и может получить до 12 лет лишения свободы.

Как известно, недавно СБУ задержала бывшего военнослужащего ВСУ, который собирал разведданные об украинских военных объектах и помогал россиянам готовить удары по Одессе.

Напомним, также контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре российскую агентку-корректировщицу, которая помогала оккупантам готовить ракетно-дроновые атаки по городу.

А в начале июня в Полтаве разоблачили и задержали еще одного российского информатора, который собирал координаты украинских военных объектов для последующих ракетно-дроновых ударов.

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