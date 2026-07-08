НАБУ и САП завершили расследование дела олигарха Федоричева о зерне

Экономика
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САП и НАБУ завершили досудебное расследование по организатору схемы по завладению зерном, из-за которой государство потеряло около 60 млн долларов.
Фото: L'Equipe

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование по организатору масштабной схемы по завладению зерном, из-за которой государство потеряло около 60 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Речь идет о владельце международного зернотрейдера Алексее Федоричеве, который находится под санкциями СНБО и проживает в Монако.

Материалы уголовного производства уже открыты стороне защиты для ознакомления. Это последний этап перед передачей обвинительного акта в суд.

В НАБУ отмечают, что ущерб по этому делу эквивалентен стоимости поезда из 4 тысяч вагонов зерна общей протяженностью около 60 километров.

Напомним, в июле 2024 года по запросу НАБУ и САП органы правопорядка Италии наложили арест на активы стоимостью около 41 млн евро, принадлежащих Федоричеву.

А до этого суд разрешил НАБУ задержать разыскиваемого олигарха Федорычева. Позже следственная судья ВАКС даже заочно взяла под стражу его, однако апелляционная палата суда это решение отменила.

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