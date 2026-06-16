НАБУ и САП разоблачили работника СБУ на подстрекательстве ко взяточничеству

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили работника Службы безопасности Украины на подстрекательстве предпринимателя к предоставлению неправомерной выгоды представителям органа правопорядка за возврат изъятых 6 млн грн и закрытие уголовного дела.

Об этом сообщают пресс-службы органов.

«Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении сотруднику СБУ. Его разоблачили на подстрекательстве предпринимателя к предоставлению неправомерной выгоды правоохранителям для возвращения изъятых в ходе обысков средств и закрытия уголовного дела. Действия работника СБУ квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины», – информируют органы.

По версии следствия, предприниматель через своего знакомого обратился к работнику СБУ для выяснения обстоятельств изъятия более 6 млн грн наличных в ходе обысков, проведенных в мае 2025 года на одном из предприятий в Запорожье. Однако вместо объяснений сотрудник СБУ предложил вернуть деньги за половину изъятой суммы. А потом предложил договориться за 150 тысяч долларов с правоохранителями не только о возврате всех изъятых средств, но и о закрытии дела.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили на взяточничестве работника одного из отделов столичного управления СБУ. По версии следствия, чиновник получил 68 000 долларов за решение вопроса о снятии с розыска в ТЦК и СП двух граждан с последующим оформлением им отсрочки, а также за совершение действий с использованием служебного положения, направленных на сокрытие указанной противоправной деятельности.

При указанных обстоятельствах отсрочка должна быть оформлена путем предоставления заведомо ложных документов о наличии трех детей, фиктивные свидетельства о рождении которых вроде бы должны были выдаваться за границей. Ему сообщили о подозрении.

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