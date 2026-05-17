Международная федерация борьбы (UWW) приняла решение полностью снять санкции с россии и Беларуси, разрешив спортсменам из этих стран выступать под собственными флагами и гимнами.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

В ЦПД отметили, что это решение является частью более широкой тенденции смягчения санкций в международном спорте. В частности, в дзюдо, самбо и водных видах спорта уже полностью сняты ограничения для российских и белорусских спортсменов.

В то же время в некоторых федерациях, в частности волейболе и фехтовании, санкции на данный момент ослаблены только на юниорском уровне. Зато World Athletics и Международная федерация тенниса пока сохраняют действующие ограничения и не следуют соответствующим рекомендациям МОК.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что международные спортивные соревнования являются площадкой государственного представительства, а возвращение российских спортсменов на арену может рассматриваться как элемент легитимизации агрессии и ослабления санкционного давления.

Напомним, исполнительный комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал отменить ограничения относительно участия белорусских спортсменов в международных соревнованиях, включая допуск команд под национальной символикой. Украинская сторона заявила о «категорическом протесте» и назвала шаг комитета противоречащим принципам справедливости и олимпийским ценностям.

