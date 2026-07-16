МОК не планирует менять позицию по россии, несмотря на обращения девяти стран ЕС

Международный олимпийский комитет не будет менять свою политику в отношении россии, несмотря на обращение девяти стран Европейского Союза.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление представителя пресс-службы МОК.

9 июля 2026, 10:55 «Аморальная капитуляция»: что означает допуск спортсменов рф к международным соревнованиям МОК снял ограничения с российских спортсменов. Это может позволить рф использовать спортивные соревнования для продвижения своей пропаганды.

Он сказал, что решение об отмене отстранения Олимпийского комитета россии было принято после того, как рф исключила из своего состава спортивные организации с временно оккупированных территорий Украины.

«МОК должен действовать в условиях сложных геополитических реалий и их последствия. МОК должен выполнять свою миссию по сохранению основанной на ценностях и действительно глобальной спортивной платформы, которая дает миру надежду», – заявил представитель организации.

Вместе с тем, в комитете подчеркнули, что это решение не означает изменения общего подхода к россии. В частности, там не планируют проводить соревнования на территории рф или приглашать на свои мероприятия российских чиновников.

Кроме того, решение о возможном использовании российского флага, цвета или гимна на предстоящих Олимпийских играх пока не принято.

Напомним, 8 июля Исполнительный комитет МОК временно снял санкции с Олимпийского комитета рф по ограничению участия российских спортсменов и команд, которые действовали с октября 2023 года. Украинская сторона призвала МОК пересмотреть скандальное решение.

Сообщалось также, что ФИФА рассмотрит возможность возвращения россии в международный футбол после решения МОК.

А девять стран Европейского Союза уже призвали Еврокомиссию лишить Международный олимпийский комитет финансирования в связи с решением допустить представителей рф к международным соревнованиям.

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