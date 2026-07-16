МОК не планирует менять позицию по россии, несмотря на обращения девяти стран ЕС

Международный олимпийский комитет не будет менять свою политику в отношении россии, несмотря на обращение девяти стран Европейского Союза.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление представителя пресс-службы МОК.
Он сказал, что решение об отмене отстранения Олимпийского комитета россии было принято после того, как рф исключила из своего состава спортивные организации с временно оккупированных территорий Украины.
«МОК должен действовать в условиях сложных геополитических реалий и их последствия. МОК должен выполнять свою миссию по сохранению основанной на ценностях и действительно глобальной спортивной платформы, которая дает миру надежду», – заявил представитель организации.
Вместе с тем, в комитете подчеркнули, что это решение не означает изменения общего подхода к россии. В частности, там не планируют проводить соревнования на территории рф или приглашать на свои мероприятия российских чиновников.
Кроме того, решение о возможном использовании российского флага, цвета или гимна на предстоящих Олимпийских играх пока не принято.
Напомним, 8 июля Исполнительный комитет МОК временно снял санкции с Олимпийского комитета рф по ограничению участия российских спортсменов и команд, которые действовали с октября 2023 года. Украинская сторона призвала МОК пересмотреть скандальное решение.
Сообщалось также, что ФИФА рассмотрит возможность возвращения россии в международный футбол после решения МОК.
А девять стран Европейского Союза уже призвали Еврокомиссию лишить Международный олимпийский комитет финансирования в связи с решением допустить представителей рф к международным соревнованиям.
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