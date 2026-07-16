Рада призвала МОК продолжить отстранение спортсменов из рф и Беларуси от соревнований

Верховная Рада Украины приняла обращение к МОК относительно продолжения отстранения спортсменов рф и беларуси от участия в международных спортивных соревнованиях.

Соответствующее постановление номер 15391 16 июля поддержали 245 народных избранников.

Нардепы предлагают не допускать спортсменов из этих стран к соревнованиям до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины и восстановления территориальной целостности в пределах ее международно признанной государственной границы.

9 июля 2026, 10:55 «Аморальная капитуляция»: что означает допуск спортсменов рф к международным соревнованиям МОК снял ограничения с российских спортсменов. Это может позволить рф использовать спортивные соревнования для продвижения своей пропаганды.

«Это решение является четкой и принципиальной позицией украинского Парламента в защиту международного спортивного движения, олимпийских ценностей и справедливости», – говорится в заявлении Верховной Рады.

В своем обращении Верховная Рада Украины призывает МОК:

отменить решение о восстановлении прав олимпийского комитета россии и продолжить его отстранение до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины;

не допускать спортсменов, спортивные делегации, официальных лиц и спортивные организации российской федерации и республики беларусь к участию в Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях;

обеспечить независимую проверку деятельности Олимпийского комитета россии и спортивных федераций российской федерации относительно сотрудничества со спортивными структурами на временно оккупированных территориях Украины.

Отдельно Верховная Рада Украины обратилась к международным спортивным федерациям с призывом сохранить действующие ограничения по недопуска спортсменов, поддерживающих российскую агрессию.

«Пока россия продолжает свою преступную войну, ежедневно убивает украинцев, разрушает спортивную инфраструктуру и лишает украинских детей права на безопасное спортивное будущее, возвращение российских и белорусских спортсменов к полноценному участию в международном спорте недопустимо», – говорится в заявлении.

Украина считает, что спорт не может быть инструментом легитимизации государства-агрессора. И только полное прекращение российской агрессии, восстановление международного правопорядка и привлечение виновных к ответственности могут стать основанием для пересмотра существующих ограничений.

Напомним, несколько дней назад исполнительный комитет Международного олимпийского комитета временно снял санкции с россии и Беларуси. Украина предложила МОК пересмотреть скандальное решение.

Также мы сообщали, что ФИФА рассмотрит возможность возвращения россии в международный футбол после решения МОК.

Тем временем девять стран ЕС заявили, что хотят лишить МОК финансирования из-за решения по россии.

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