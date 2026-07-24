Россия делает с Черным морем то же, что Иран с Ормузским проливом – Сибига

Российские атаки на гражданские грузовые суда в Черном море представляют угрозу мировой продовольственной безопасности. Москва фактически делает с Черным морем то же, что Иран сделал с Ормузским проливом.

Такое мнение выразил врио министра иностранных дел Андрей Сибига.

23 июля 2026, 23:53 Стало известно, сколько гражданских судов в Черном море атаковала росия с начала июля Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что росия с начала июля атаковала 31 торговое судно в Черном море. Украина призывает ЕС усилить санкции и помочь обеспечить бесперебойную работу «Путей солидарности».

«Если Москва не прекратит свои удары, вызванный этим шок в ценах на продовольствие ударит по наиболее уязвимым слоям населения, особенно в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке», – заявил он.

Глава МИД призвал международных партнеров активнее реагировать на российские удары и отметил необходимость остановить атаки на гражданское судоходство.

«Не молчите! Действуйте сейчас, чтобы остановить российский террор, использование продовольствия в качестве оружия и использование голода как инструмента войны», – добавил Сибига.

Напомним, что оккупанты в последнее время усилили обстрелы портовой инфраструктуры Украины. Из-за обострения ситуации с безопасностью украинские порты временно приостановили прием судов.

Также сообщалось, что Украина обратилась в Организацию Объединенных Наций с просьбой созвать экстренное заседание Совета Безопасности из-за усиления российских атак на порты и гражданские суда в Черном море.

По данным СМИ, на фоне регулярных ракетно-дроновых ударов россии по портовой инфраструктуре Украина уже потеряла ориентировочно треть своих мощностей для экспорта зерновых.

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