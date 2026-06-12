В Армении партия российского олигарха подала заявление об аннулировании результатов выборов

Партия «Сильная Армения», связанная с российским олигархом Самвелом Карапетяном, подала заявление в Центральную избирательную комиссию с требованием признать недействительными результаты парламентских выборов, которые состоялись в Армении в прошлое воскресенье.

Об этом сообщает Armenpress.

Представитель партии Арам Вардеванян заявил, что в ЦИК переданы материалы о нарушениях, которые, по их словам, имели место как в день голосования, так и до него.

«Думаю, многие следили и продолжают следить за тем, что происходит в Армении в рамках послевыборных процессов. Всё, что сейчас происходит, не должно происходить в демократическом обществе», – отметил Вардеванян.

Как известно, на выборах 7 июня «Сильная Армения» получила 23,2% голосов, выступая за сохранение тесных связей с россией, которая остаётся одним из ключевых поставщиков энергоносителей для страны.

Напомним, парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня и рассматриваются как ключевые для дальнейшего геополитического курса страны. Убедительную победу по подсчёту ЦИК одержала партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» с результатом – 49,81% голосов.

Президент Владимир Зеленский и глава МИД Украины Андрей Сибига уже поздравили Пашиняна с победой и подчеркнули готовность Украины к расширению двустороннего сотрудничества с Арменией. Также к поздравлениям присоединился американский лидер Дональд Трамп.

Как известно, выборы в Армении проходили на фоне серьёзного давления со стороны Москвы, недовольной стремлением Еревана к интеграции с Европейским Союзом. Накануне МИД рф даже отозвал своего посла Сергея Копыркина для консультаций из-за курса Армении на сближение с ЕС.

Из-за проевропейского курса Армении Москва прибегла к угрозам и шантажу, заявив о намерении в одностороннем порядке разорвать или заблокировать контракты на поставки в республику российского газа, нефтепродуктов и алмазного сырья.

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