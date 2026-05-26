США и Армения подписали Хартию о стратегическом партнерстве

Во вторник, 26 мая, государственный секретарь США Марко Рубио в ходе визита в Ереван вместе с главой МИД Армении Араратом Мирзояном подписал Хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Об этом говорится в заявлении Рубио в соцсети X.

Церемония подписания состоялась в армянской столице Ереване с участием госсекретаря США и министра иностранных дел страны Арарата Мирзояна.

Как отмечается, в ходе визита были подписаны рамочные соглашения о критически важных минералах и редкоземельных металлах, а также о сотрудничестве в создании «Пути Трампа во имя международного мира и процветания».

«Сегодня в Ереване мы с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном объявили о двустороннем рамочном соглашении по «Пути Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP) и подписали Хартию стратегического партнерства, а также Меморандум о взаимопонимании относительно критически важных полезных ископаемых, что будет способствовать достижению целей, установленных во время исторического мирного саммита между Арменией и Азербайджаном, который провел президент США», – написал госсекретарь.

Рубио добавил, что стороны также обсудили мирный процесс и будущие выборы в Армении.

Стоит отметить, что кроме этого в январе 2025 года США и Армения подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Как известно, Армения оказалась под усиленным политическим давлением со стороны россии на фоне своего постепенного разворота в сторону Европейского Союза и подготовки к парламентским выборам, которые должны состояться в следующем месяце.

Напомним, в Армении накануне парламентских выборов, запланированных на 7 июня, резко усилилась масштабная прокремлевская дезинформационная кампания. В информационном пространстве распространяются сотни фейковых видео и манипулятивных сообщений, цель которых – дискредитировать власть и повлиять на политические настроения избирателей.

Также ранее глава Кремля владимир путин заявлял, что планы Армении по сближению с Европейским Союзом требуют «особого рассмотрения» со стороны россии.

