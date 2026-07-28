Дроны атаковали крупный логистический склад рф в Московской области

Утром 28 июля беспилотники массированно атаковали Московскую область рф. В результате ударов возник пожар на складе логистической компании 3PL в Подольске. Рядом расположен склад Wildberries, который, по заявлению компании, продолжает работать в штатном режиме.

Об этом сообщают российские СМИ.

18 мая 2026, 19:31 Самые массированные атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье 2025–2026 На инфографике – атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье за последние два года, когда их интенсивность начала расти.

Как отмечается, утром 28 июля местные жители сообщили о взрывах и пожаре. По данным очевидцев и кадрам из соцсетей, возгорание произошло на территории индустриального парка «Коледино», в здании 1с1.

Вероятно, под удар попал склад компании 3PL (Third Party Logistics), которая занимается приемом, хранением, комплектацией, упаковкой и доставкой товаров. Среди ее клиентов — «Ашан», «Пятерочка» и другие крупные ритейлеры.

Рядом расположен логистический комплекс российского маркетплейса Wildberries. В компании заявили, что склад работает в штатном режиме.

Кроме того, под ударом, по предварительным данным, оказался завод «Гидростальконструкция» в Чехове Московской области, где возник пожар.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО ночью якобы перехватила как минимум 81 беспилотник, который направлялся в сторону столицы рф. Официального подтверждения последствий атаки пока нет.

Напомним, во вторник рано утром, 28 июля, российские власти заявили о сбитии беспилотников, которые якобы «летели на Москву». В частности, в Подмосковье раздавались взрывы, также была приостановлена работа московских аэропортов.

А ночью 27 июля Силы обороны в очередной раз нанесли удары по стратегическим объектам на территории россии. В частности, в Ростовской области был поражен экспортный терминал, расположенный примерно в 250 километрах от линии фронта.

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