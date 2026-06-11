Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах.

Соответствующий пост появился на странице Трампа в Truth Social.

В своем посте Трамп отметил, что был «очень горд» поддержать Пашиняна на переизбрание и выразил убеждение, что под его руководством Армения достигнет «уровней величия и успеха, которые превзойдут все ожидания».

«Я был очень горд, что поддержал его на переизбрание, и не имею никаких сомнений, что под его руководством прекрасная страна Армения достигнет уровней величия и успеха, которые превзойдут все самые смелые ожидания!», – написал американский лидер.

Напомним, парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня и рассматриваются как ключевые для дальнейшего геополитического курса страны. Убедительную победу по подсчету ЦИК получила партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» с результатом – 49,81% голосов.

Президент Владимир Зеленский и глава МИД Украины Андрей Сибига уже поздравили Пашиняна с победой и подчеркнули готовность Украины к расширению двустороннего сотрудничества с Арменией.

Как известно, выборы в Армении проходили на фоне серьезного давления со стороны Москвы, недовольной стремлением Еревана к интеграции с Европейским Союзом. Накануне МИД рф даже отозвал своего посла Сергея Копыркина для консультаций из-за курса Армении на сближение с ЕС.

Из-за проевропейского курса Армении Москва прибегла к угрозам и шантажу, заявив о намерении в одностороннем порядке разорвать или заблокировать контракты на поставки в республику российского газа, нефтепродуктов и алмазного сырья.

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