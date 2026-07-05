Конституционный суд Армении принял окончательное решение по итогам выборов

Конституционный суд Армении оставил в силе результаты парламентских выборов, состоявшихся в июне, отклонив иск пророссийской оппозиции об их отмене.

Об этом сообщает Reuters.

12 июня 2026, 13:21 В Армении партия российского олигарха подала заявление об аннулировании результатов выборов В Армении оппозиционная партия «Сильная Армения», связанная с российским олигархом Самвелом Карапетяном, обратилась в ЦИК с требованием признать недействительными результаты парламентских выборов.

Суд не удовлетворил апелляцию оппозиционного блока «Сильная Армения», который получил 23,3% голосов и заявлял о якобы многочисленных нарушениях в ходе голосования.

Представители оппозиции также утверждали, что накануне выборов правоохранители задерживали кандидатов в депутаты и их сторонников, что, по их мнению, повлияло на результаты волеизъявления.

В то же время международные наблюдатели сообщили, что несмотря на отдельные сообщения о возможном подкупе избирателей и других нарушениях, на большинстве избирательных участков голосование прошло спокойно и без серьезных инцидентов.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Уже на следующий день премьер-министр Никол Пашинян заявил о победе своей партии «Гражданский договор», а 14 июня Центральная избирательная комиссия официально подтвердила результаты.

Согласно окончательным данным ЦИК, «Гражданский договор» набрал 49,74% голосов избирателей, тогда как поддерживаемый Москвой блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна получил 23,27%.

Это были первые общенациональные выборы в Армении после потери контроля над Нагорным Карабахом в 2023 году. Перед голосованием Reuters сообщало об опасениях возможного вмешательства россии в избирательный процесс, а накануне выборов отношения между Москвой и Ереваном оставались напряженными из-за проевропейского курса правительства Никола Пашиняна.

Напомним, парламент Армении принял изменения в избирательное законодательство, которые существенно ограничивают право голоса для граждан, проживающих за рубежом. Решение приняли менее чем через месяц после парламентских выборов, результаты которых оспаривала оппозиция.

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