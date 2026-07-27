Дроны массированно атаковали российский Ростов: под ударом мог быть порт

В ночь с 26 на 27 июля российский Ростов-на-Дону атаковали беспилотники. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах и публиковали кадры вероятных попаданий и последствий атаки.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

Первые сообщения об атаке начали появляться около трех часов ночи. На обнародованных видео слышны серии взрывов в разных частях города, а также видны вспышки и дым.

По данным Supernova+, по меньшей мере три удара могли прийтись на портовый район Ростова. Впоследствии Exilenova+ также сообщил о попадании в районе городского порта.

Кроме того, мониторинговые ресурсы предполагают, что одной из целей могла быть железнодорожная инфраструктура. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В соцсетях продолжают появляться видео, на которых зафиксированы моменты вероятных попаданий и последствия ночной атаки.

Информация о точных целях ударов и масштабах повреждений уточняется.

Напомним, накануне Силы обороны Украины нанесли удары по объектам «Черноморнефтегаза» во Внуково, Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу и ретранслятору управления российскими дронами. Кроме того, атакованы автомобильный мост и склад беспилотников на временно оккупированных территориях.

Днем ранее взрывы и пожары зафиксировали сразу в нескольких регионах россии, а также во временно оккупированном Луганске. В частности, об атаке БПЛА сообщали в Белгороде и Ростове-на-Дону, а в Энгельсе Саратовской области горело здание на территории, связанной со стратегической авиацией рф.

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