Россия атаковала Украину баллистикой и 136 дронами: как отработала ПВО

В ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету, семь баллистических ракет и 136 беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских целей, однако попадания зафиксированы на 18 локациях.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

26 июля 2026, 08:37 Россияне ударили по торговому центру в Кривом Роге, вспыхнул пожар Российские оккупанты утром 26 июля нанесли удар по Кривому Рогу, в результате чего загорелся пожар в торговом центре.

Атака началась около 18:00 25 июля. Противник запустил управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства над Черным морем.

Также россияне применили семь баллистических ракет «Искандер-М»/С-400. Пуски осуществлялись с территории Брянской, Курской и Воронежской областей рф.

Кроме того, враг атаковал 136 ударными и имитационными беспилотниками. Среди них были дроны типов Shahed, в том числе реактивные, «Гербера», «Италмас» и «Пародия».

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила:

одну ракету Х-59/69 ;

пять баллистических ракет «Искандер-М»/С-400 ;

104 вражеских беспилотника разных типов.

Воздушные цели обезвреживали на севере, юге и востоке Украины.

В то же время зафиксированы попадания двух баллистических ракет и 27 ударных дронов на 18 локациях. Обломки сбитых целей упали еще на семи локациях.

В Воздушных силах предупредили, что на момент сообщения атака продолжалась, а в воздушном пространстве еще находились вражеские беспилотники.

В ночь на 26 июля во время воздушной тревоги взрывы также звучали в Киеве. Позже сообщалось о пожарах в трех районах столицы.

А утром 26 июля оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу, в результате чего начался пожар в торговом центре.

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