Новый премьер Великобритании Бернем анонсировал первый разговор с Зеленским

Политика
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Премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил, что президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп станут первыми официальными лицами, с которыми он проведет разговоры сегодня, 20 июля.
REUTERS / Temilade Adelaja

Новоназначенный премьер-министр Великобритании Энди Бернем планирует провести первые разговоры на посту с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом. По его словам, британская поддержка Украины является «неколебимой и решительной».

Об этом сообщает Sky News, цитируя слова Бернема во время общения с журналистами.

Смена премьера Британии: что известно о предполагаемом преемнике Стармера Энди БернемеЧто известно о лидере британских лейбористов Энди Бернеме, который может возглавить правительство Британии после Кира Стармера – на инфографике Слово и дело.

Новый британский премьер сообщил, что Зеленский и президент США Дональд Трамп станут его первыми собеседниками в понедельник, 20 июля.

«Позже сегодня я очень четко дам понять президенту Зеленскому, что, как вы знаете, ничего не изменилось. Я буду на 100% на его стороне, так же как и Кир Стармер», – сказал Бернем.

При этом, по его словам, на протяжении последних нескольких лет он, занимая должность мэра Большого Манчестера, сотрудничал с украинскими мэрами. Бернем добавил, что будет учитывать этот опыт на новой должности.

«Я учту этот опыт на новой должности, и у президента Зеленского не будет никаких сомнений в том, что поддержка Великобритании является неколебимой, решительной, что мы будем рядом, и я лично также буду рядом с ним», – резюмировал Бернем.

Как известно, бывший мэр Манчестера и лидер лейбористов Бернем сегодня, 20 июля, официально стал новым 59-м премьер-министром Великобритании.

Напомним, что Кир Стармер сегодня официально покинул пост премьер-министра Великобритании. Он возглавлял правительство с июля 2024 года после убедительной победы Лейбористской партии на досрочных парламентских выборах, где она получила более 400 из 650 мест в Палате общин.

Также мы сообщали, что министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз совершила неанонсированный визит в Киев в рамках усиления британской поддержки Украины.

К тому же «Слово и дело» собрало все, что известно об Энди Бернеме, который заменил Кира Стармера на посту лидера Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании.

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