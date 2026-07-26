Бразилия отказала в визах чиновникам Трампа из-за возможных угроз вмешательства в выборы – СМИ

Бразилия отказала в визах двоим представителям администрации президента США Дональда Трампа, которые планировали посетить страну накануне президентской гонки из-за опасений возможного влияния на выборы.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двоих бразильских чиновников, знакомых с ситуацией.
По словам собеседников агентства, визит американцев расценили как попытку повлиять на президентские выборы, которые состоятся в Бразилии в октябре. На них действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва будет соревноваться с сенатором Флавиу Болсонару – сыном экс-президента Жаира Болсонару и союзником Трампа.
В пятницу Бразилия отклонила визовые запросы американской делегации, в которую должны были войти помощник госсекретаря США Райли Барнс и заместитель помощника госсекретаря Сэмюэл Самсон.
Один из источников Reuters объяснил решение «имеющимися доказательствами новой попытки политической эксплуатации ситуации и подрыва доверия к избирательной системе».
В то же время в Госдепартаменте США публично опровергли намерения вмешиваться в бразильские выборы. Там назвали такие обвинения безосновательными и заявили, что поездка является частью обычной работы Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда.
По словам представителя Госдепа, Барнс и Самсон планируют находиться в Бразилиа с 27 по 30 июля и встретиться с правительственными чиновниками, религиозными лидерами и представителями гражданского общества. Среди заявленных тем – добропорядочность выборов, свобода вероисповедания и свобода слова.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп публично поддерживал кандидатов на выборах в Армении и Венгрии. В частности, призывал голосовать за премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
До этого американский лидер обещал оказать полную поддержку экономике Венгрии в случае переизбрания Виктора Орбана. Впоследствии вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя поражение Орбана на выборах, назвал его «трансформационным лидером» и подчеркнул, что поддержка венгерского политика была «правильным поступком».
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