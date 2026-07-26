Венесуэла уведомила ООН о выходе из Международного уголовного суда

Венесуэла официально уведомила ООН о «безвозвратном» решении выйти из Международного уголовного суда (МУС).

Об этом сообщает агентство Reuters, цитируя заявление министра иностранных дел Венесуэлы Феликса Пласенсии.

14 июля 2026, 05:57 Рубио заявил о намерении США ликвидировать Международный уголовный суд Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа намерена демонтировать Международный уголовный суд, призвав другие страны присоединиться к кампании.

Чиновник объяснил решение венесуэльского правительства тем, что МУС якобы демонстрирует «географическую предвзятость» и непропорционально преследует страны Глобального Юга, в частности, государства Африки и Латинской Америки.

Как отмечается, в декабре 2025 года еще при президентстве Николаса Мадуро Национальная ассамблея Венесуэлы проголосовала за отмену закона о ратификации Римского статута, что открыло путь к выходу страны из МУС.

При этом еще в январе 2025 года МУС закрыл свое представительство в Каракасе, объяснив это отсутствием сотрудничества со стороны венесуэльских властей.

В то же время, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что МУС использовали как инструмент преследования страны.

«Международный уголовный суд настолько сильно политизирован для нападок на венесуэльский народ и венесуэльское государство, что мы не верим в такого рода организации или институты», – заявила она.

МУС проводил расследование возможных преступлений против человечности в Венесуэле. В частности, в 2020 году суд заявил об обоснованных причинах полагать, что должностные лица, военнослужащие и сторонники правительства совершали преступления против человечности по меньшей мере с 2017 года.

Также расследование, начатое прокурором МУС Каримом Ханом в 2021 году, вызывало возражения со стороны правительства Венесуэлы.

Как известно, недавно прокурора МУС Хана отправили в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Напомним, в сентябре прошлого года такие страны, как Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили о немедленном выходе из Международного уголовного суда, назвав его «инструментом неоколониальных репрессий».

А вот парламент Венгрии наоборот в ускоренном порядке принял закон, отменяющий предыдущее решение о выходе страны из МУС.

Кроме этого, 14 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил о старте кампании, направленной на ликвидацию МУС, а Вашингтон пригрозил сократить помощь союзникам за сотрудничество с судом.

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