Венесуэла уведомила ООН о выходе из Международного уголовного суда

Венесуэла официально уведомила ООН о «безвозвратном» решении выйти из Международного уголовного суда (МУС).
Об этом сообщает агентство Reuters, цитируя заявление министра иностранных дел Венесуэлы Феликса Пласенсии.
Чиновник объяснил решение венесуэльского правительства тем, что МУС якобы демонстрирует «географическую предвзятость» и непропорционально преследует страны Глобального Юга, в частности, государства Африки и Латинской Америки.
Как отмечается, в декабре 2025 года еще при президентстве Николаса Мадуро Национальная ассамблея Венесуэлы проголосовала за отмену закона о ратификации Римского статута, что открыло путь к выходу страны из МУС.
При этом еще в январе 2025 года МУС закрыл свое представительство в Каракасе, объяснив это отсутствием сотрудничества со стороны венесуэльских властей.
В то же время, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что МУС использовали как инструмент преследования страны.
«Международный уголовный суд настолько сильно политизирован для нападок на венесуэльский народ и венесуэльское государство, что мы не верим в такого рода организации или институты», – заявила она.
МУС проводил расследование возможных преступлений против человечности в Венесуэле. В частности, в 2020 году суд заявил об обоснованных причинах полагать, что должностные лица, военнослужащие и сторонники правительства совершали преступления против человечности по меньшей мере с 2017 года.
Также расследование, начатое прокурором МУС Каримом Ханом в 2021 году, вызывало возражения со стороны правительства Венесуэлы.
Как известно, недавно прокурора МУС Хана отправили в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Напомним, в сентябре прошлого года такие страны, как Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили о немедленном выходе из Международного уголовного суда, назвав его «инструментом неоколониальных репрессий».
А вот парламент Венгрии наоборот в ускоренном порядке принял закон, отменяющий предыдущее решение о выходе страны из МУС.
Кроме этого, 14 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил о старте кампании, направленной на ликвидацию МУС, а Вашингтон пригрозил сократить помощь союзникам за сотрудничество с судом.
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