Удар россии по Запорожью: количество пострадавших снова выросло

Национальная безопасность
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Количество пострадавших в результате российского удара УАБами по Запорожью увеличилось до 25 человек.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Количество пострадавших в результате сегодняшнего российского удара по городу Запорожье увеличилось до 25 человек.

Такими данными поделился руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

«25 человек в результате сегодняшнего вражеского удара обратились за помощью к врачам», – написал он.

Среди раненых оказались шестеро детей. Федоров уточнил, что самой молодой жертве вражеского удара всего три месяца.

Напомним, оккупанты 23 июля нанесли удар УАБами по гражданской застройке в Запорожье, зафиксированы попадания на трех локациях. Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

Также сообщалось, что враг атаковал город Павлоград Днепропетровской области, там повреждено предприятие пищевой промышленности. Погибли три человека, еще 28 гражданских получили травмы и ранения.

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