Российская армия ударила по Запорожью, под завалами находятся люди

Оккупационная армия россии в четверг, 23 июля, нанесла серию ударов по городу Запорожье. В результате обстрелов есть пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

Сначала он написал, что в результате вражеского удара по областному центру были ранены пять человек.

Позже Федоров добавил, что оккупанты также обстреляли многоэтажный жилой дом. По последней информации, под завалами находятся люди.

Руководитель ОВА также опубликовал фото последствий российского удара по городу.

Напомним, российские военные 23 июля нанесли авиаудар по Херсону, сбросив десять управляемых авиационных бомб. В результате атаки ранены по меньшей мере семь человек.

Также сообщалось, что враг нанес удар по городу Павлоград Днепропетровской области, там повреждено предприятие пищевой промышленности. Погибли три человека, еще 28 гражданских получили травмы и ранения.

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