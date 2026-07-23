В Запорожье стремительно возросло количество раненых в результате авиаудара по центру города

В Запорожье количество пострадавших в результате сегодняшнего авиаудара по центру города возросло до 18 человек.

Об этом сообщает руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Он уточнил, что мирные жители не находятся под завалами на месте попадания.

«Информация о людях под завалами, к счастью, пока не подтверждена. Впрочем, уже 18 человек нуждаются в помощи врачей», - отметил он.

По словам Федорова, враг нанес удар КАБами среди бела дня по гражданской застройке в Запорожье, зафиксированы попадания на трех локациях. Отмечается, что повреждены жилые дома, учреждения здравоохранения.

«Враг попал КАБом и разрушил большое количество зданий. Развернуты дополнительные койки в медучреждениях на случай повторных атак», - заявил Федоров.

Он добавил, что кроме домов повреждено частное медучреждение.

«Пять КАБов в конце рабочего дня враг сбросил на жилые кварталы - точно зная, что пострадают гражданские», - добавил начальник ОВА.

Как известно, оккупационная армия россии в четверг, 23 июля, нанесла серию ударов по городу Запорожье. Ранее сообщалось о пятерых пострадавших.

Напомним, российские военные 23 июля нанесли авиаудар по Херсону, сбросив десять управляемых авиационных бомб. В результате атаки ранены по меньшей мере семь человек.

Также сообщалось, что враг нанес удар по городу Павлоград Днепропетровской области, там повреждено предприятие пищевой промышленности. Погибли три человека, еще 28 гражданских получили травмы и ранения.

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