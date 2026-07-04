«Путин решил солгать миру и Трампу»: Зеленский отреагировал на заявления рф о Константиновке

Что касается реальной ситуации в Константиновке Донецкой области, то она сильно отличается от слов путина. Слова путина – очередная российская ложь.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после беседы с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 4 июля.

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«Говорили с канцлером и о ситуации на фронте. Сообщил, что происходит, какие есть результаты. Сейчас, накануне Дня независимости Америки, путин решил солгать миру и президенту Америки относительно ситуации на фронте: заявляет о якобы захвате россиянами Константиновки на Донбассе», – сообщил он.

По словам Зеленского, это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость.

«Если Константиновка сейчас под контролем россии, то, видимо, у путина не будет проблем встретиться там со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну. Но все же он фронт не перейдет: правда сильно отличается от путинских слов», – отметил президент.

Напомним, накануне российский диктатор путин заявил о якобы захвате россиянами Константиновки в Донецкой области. Заявление путина уже отбросили в Генштабе ВСУ.

Собственно, с начала полномасштабного вторжения путин объявлял оккупационной армии уже 15 сроков захвата Донецкой области. Теперь Россия якобы планирует оккупировать регион до 31 декабря 2026 года. Однако стоит напомнить, что россияне не впервые сообщают о якобы захвате населенных пунктов, что не соответствует действительности.

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