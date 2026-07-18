Россия готовит мобилизацию более 500 тысяч человек осенью – ЦПД

Национальная безопасность
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Россия планирует осенью мобилизовать более 500 тысяч человек, часть из которых могут отправить в бой уже в течение первых двух недель для восполнения потерь на восточном направлении.
Фото ілюстративне російські ЗМІ

Россия планирует осенью мобилизовать более 500 тысяч человек для восполнения потерь на фронте и возможного открытия нового направления боевых действий.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

И хочется, и колется: объявит ли путин мобилизацию в россииРоссийское руководство в одном шаге от объявления мобилизации, но пока медлит с окончательным решением.

«россия готовит мобилизацию от 500 тыс. человек на осень. Некоторых планируют бросать в бой в первые две недели для затыкания дыр на Востоке, других будут готовить от месяца для потенциального открытия нового направления фронта. Таков план рф», – рассказал Коваленко.

Коваленко отметил, что Украину ожидают «очень насыщенные осень и зима», в течение которых придется вести сложные пехотные бои с применением дронов, управляемых авиабомб (КАБ) и других средств поражения.

В то же время он добавил, что, по его информации, первый заместитель руководителя администрации президента рф Сергей Кириенко и начальник Генштаба ВС рф Валерий Герасимов убеждают российского диктатора путина, что такая мобилизация поможет россии достичь своих целей в войне.

В то же время Коваленко выразил убеждение, что эти расчеты являются ошибочными.

Напомним, накануне в разведке сообщали, что российская федерация остро ощущает нехватку военных на передовой и готова к объявлению всеобщей мобилизации.

Также ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности усиления мобилизации в россии после завершения парламентских выборов.

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