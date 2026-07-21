«Готовимся к разным вариантам развития событий»: Зеленский провел совещание с Хмарой и Палисой

Национальная безопасность
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Евгением Хмарой и Павлом Палисой алгоритм действий на случай наступления рф на Черниговско-Киевском направлении.
Владимир ЗеленскийТелеграм

Российская федерация ищет дополнительные пути затягивания и расширения войны. Разведка не исключает вариант наступательных действий со стороны армии рф на Черниговско-Киевском направлении.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале.

«Продолжаем общаться вместе с Евгением Хмарой и Павлом Палисой с командирами наших армейских корпусов о первоочередных потребностях фронта, защите приграничных направлений и видении командирами деталей стратегии обороны Украины», – написал Зеленский.

Россия провалила наступление и сократила продвижение более чем вдвое – СырскийОккупационная армия российской федерации потеряла возможность развернуть наступление и сократила темпы продвижения более чем вдвое.

В частности, он сообщил, что заслушал доклад о подготовке к разным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении.

«Был доклад, учитывая информацию от разведки и постоянный поиск россиянами дополнительных путей затягивания и расширения войны», – добавил президент.

Кроме этого, Зеленский и военные проанализировали детали защиты Херсона, городов и общин Днепровщины. А также обсудили потребности в усилении фронтовой ПВО и определили необходимые решения для продолжения корпусной реформы.

«Говорили и с командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусов и 30-го корпуса морской пехоты. Спасибо за предложения. Командиры доложили о положении дел на соответствующих направлениях и активности российской армии, планах врага и наших возможностях противодействия», – написал Зеленский и добавил, что ключевое – это противодействие российским дронам и защита людей.

Напомним, российские войска 19–20 июля совершили наступательные действия на севере Сумской области, однако продвинуться им не удалось.

Также недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги первого полугодия 2026 года, заявил, что армия российской федерации пыталась развернуть масштабное наступление, однако не смогла достичь ни одной из поставленных целей. Напротив, темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое.

А еще мы сообщали, что Украина провела уникальную спецоперацию «Ашан», которая остановила механизированное наступление российских оккупантов на полгода.

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