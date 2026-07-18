Бойцы ВСУ подняли украинский флаг в центре Константиновки – видео

Украинским военным удалось зачистить центральную часть города Константиновка в Донецкой области, подняв украинский флаг.
Об этом сообщает 425-й отдельный штурмовой полк «Скала», обнародовав соответствующие кадры.
«Бойцы полка Скала провели зачистку в Константиновке и подняли украинский флаг. Город под контролем ВСУ», – говорится в сообщении пресс-службы.
На видео, которое опубликовали военные, видно, что российские оккупанты располагались в частной застройке города. Бойцы ВСУ атаковали захватчиков беспилотниками.
По данным украинских защитников, Силы обороны зачистили центральную часть города.
«Украинский город Константиновка снова под сине-желтым флагом. Работаем дальше до полного освобождения Украины», – заявил на видео один из военных.
Напомним, в начале июля российский диктатор владимир путин заявил о якобы захвате россиянами Константиновки в Донецкой области. Однако президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что слова путина – очередная российская ложь.
Впоследствии Генштаб ВСУ показал видео из Константиновки после фейковых заявлений рф об ее оккупации.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения путин объявлял оккупационной армии уже 15 дедлайнов захвата Донецкой области. Теперь россия якобы планирует оккупировать регион до 31 декабря 2026 года.
Кроме этого, 25 июня в региональном управлении Сил территориальной обороны «Юг» заявили, что военные ВСУ подняли украинский флаг на Кинбурнской косе в Николаевской области, обнародовав соответствующее видео. Однако позже в ВМС ВСУ опровергли информацию об отступлении российских захватчиков с территории оккупированной Кинбурнской косы.
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