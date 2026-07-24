Верховный суд подтвердил приговор экс-чиновнику райгосадминистрации на Одесчине

Верховный суд поддержал приговор, которым признали виновной в злоупотреблениях бывшую исполняющую обязанности начальника юридического отдела аппарата Овидиопольской районной государственной администрации Одесской области Светлану Анчееву, но освободили ее от ответственности за истечение сроков давности.

Такое решение 7 июля принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал Анчееву виновной, но освободил от отбывания наказания. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений и потому ее защитник подал кассационную жалобу.

«Приговор Высшего антикоррупционного суда от 14 июня 2024 года и определение Апелляционной палаты ВАКС от 6 декабря 2024 года относительно (Анчеевой – ред.) оставить без изменения, а кассационную жалобу защитника – без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит», – говорится в решении.

Напомним, суд освободил от ответственности директора государственного предприятия «Опытное хозяйство «Таировское» Национального научного центра Институт Таирова Национальной академии аграрных наук Петра Подоляна, Алексея Яковенко и Михаила Жидкова. Других обвиняемых, а именно директора Института Таирова Вячеслава Власова и Сергея Баркара будут судить в общем порядке. Позже суд освободил от ответственности и бывшего председателя Госкомзема в Овидиопольском районе Одесской области Алексея Стадника.

По версии следствия, Подолян, Власов и другие злоупотребляли служебным положением. В результате их действий были отчуждены ряд земельных участков из государственной собственности общей площадью 10,73 га. Эту землю поделили на 140 участков и передали в частную собственность для ведения садоводства третьим лицам. Таким образом, государству был нанесен ущерб на 20,94 млн грн.

Отметим, что указанное дело сначала расследовала одесская полиция и только в феврале 2019 года следователи сообщили фигурантам о подозрении. Позже производство передали НАБУ, то есть за год до истечения сроков давности по делу.

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