Обвиняемому оперативнику региональной СБУ снова продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 14 сентября срок действия обязанностей, возложенных на старшего оперуполномоченного по особо важным делам Службы безопасности Украины в Винницкой области Вячеславу Катериничу. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 14 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд продлил арест Катеринича на два месяца с альтернативой 6 млн грн залога. Эти средства были внесены и он вышел из-под стражи. На обвиняемого возложили следующие обязанности: не отлучаться из Винницкой области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями по поводу обстоятельств этого уголовного производства; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действие обязательств. Суд продлил все обязанности, кроме воздерживаться от общения со свидетелями.

«Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Катеринича – ред.). Установить срок действия обязанностей до 14 сентября 2026 года включительно», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пограничнику в предоставлении неправомерной выгоды работнику СБУ через посредника. По версии следствия, служащий Госпогранслужбы предоставил сотруднику спецслужбы неправомерную выгоду за непринятие мер по разоблачению своей противоправной деятельности. Неправомерная выгода предоставлялась в криптовалюте USDT (сумма эквивалентная 355 тысяч долларов) на криптокошелек посредника, привлеченного правоохранителем. После поступления полной суммы средств на криптокошелек посредника они были обналичены и переданы правоохранителю.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.