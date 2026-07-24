Зеленский прокомментировал атаку на Киев и озвучил первые данные о жертвах

В результате российского удара баллистикой по Киевской области погибли как минимум шесть человек, также известно о десятках пострадавших.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Сейчас продолжается спасательная операция в Киевской области после удара российских ракет. На данный момент известно о десятках пострадавших. Также известно, что, к сожалению, шесть человек погибли», – написал глава государства.

На месте работают экстренные службы. Последствия атаки уточняются.

Напомним, сегодня днем российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прозвучали взрывы. В Святошинский район города прибыли спасатели и медики.

Впоследствии стало известно, что во время баллистической атаки россия ударила по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения. В результате вражеской атаки зафиксированы масштабные разрушения, также сообщалось о погибших. Деталей пока нет.

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