В Воздушных силах призвали максимально реагировать на сигналы тревоги в ближайшие дни

Российская федерация накопила ракеты для нового массированного удара по Украине, поэтому в ближайшие дни необходимо максимально реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.

14 июля 2026, 17:06 Новая тактика террора: какими ракетами россия обстреливает Киев Ракеты ЗРК С-400, которые используются для ударов по наземным целям, превращаются в средство террора.

«Угроза сохраняется, враг накопил определенное количество ракет, и в эти дни людям нужно максимально реагировать на сигналы тревоги», – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что особую угрозу представляют баллистистические ракеты, которые летят «быстро и опасно».

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский, комментируя удары рф по Украине, заявил, что военное командование уже определило порядок ответных действий.

«...А именно, в ответ на российский террор против наших городов и общин пограничных и прифронтовых областей, Киева и области, Одесской области и нашего морского коридора. На всех уровнях – Вооруженные Силы Украины, Министерство обороны Украины и другие правительственные структуры, разведки и специальные службы – есть четкий перечень мер», – заявил он.

Напомним, сегодня днем российские войска атаковали Киевскую область баллистическими ракетами. Позже выяснилось, что попадание произошло по территории, где в то время проходили мероприятия. Жертвами атаки стали 10 человек, еще около 100 получили травмы и ранения.

Ранее сообщалось, что с начала июля российская армия применила против Украины больше баллистических ракет, чем способна изготовить за один месяц. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать об использовании накопленных запасов.

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