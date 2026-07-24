Оккупационные войска расстреляли пленного украинского бойца на Донетчине

Национальная безопасность
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Российские захватчики расстреляли украинского военнопленного в Донецкой области. Прокуратура расследует очередное преступление оккупантов.
Getty Images

Правоохранители начали досудебное расследование по факту расстрела российскими оккупационными войсками пленного украинского защитника в районе села Ялта на ВОТ Донецкой области.

Об этом сообщают Офис генерального прокурора и пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Убийство пленных бойцов ВСУ: сколько случаев зафиксировали с 2022 годаС начала вторжения россияне, нарушая Женевскую конвенцию, убили более 300 попавших к ним в плен бойцов ВСУ. И это только те случаи, которые удалось установить следователям. Подробнее – на инфографике.

По данным следствия, 13 июля 2026 года в 14:42 в районе села Ялта Комарской сельской общины представители российской оккупационной армии взяли в плен военнослужащего ВСУ.

«После допроса один из оккупантов отдал приказ казнить украинского защитника, а другой расстрелял его из огнестрельного оружия», – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Следователями проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств события и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих страны-агрессора.

«Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление», – подчеркнули в прокуратуре.

Как известно, в апреле после объявления «прекращения огня» по случаю Пасхи, российские оккупанты обстреляли украинскую эвакуационную группу в Запорожской области, в результате чего военные погибли.

Напомним, российские военные, вероятно, расстреляли четырех украинских военнопленных вблизи Ветеринарного Дергачевской общины в Харьковской области.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что по состоянию на конец 2025 года российские военные казнили по меньшей мере 337 украинских военнопленных.

В частности, в конце декабря сообщалось о подобном случае – в Покровском на Донетчине оккупанты взяли в плен и расстреляли двоих украинских бойцов.

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