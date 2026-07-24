Подрыв «Северных потоков»: стало известно, когда начнется судебный процесс над украинцем Кузнецовым

Судебный процесс по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», предварительно начнется 26 октября в Гамбурге.

Об этом сообщил адвокат Кузнецова Николай Катеринчук, его цитирует Суспільне.

19 февраля 2026, 14:46 Украинцы, которых связывают с подрывом «Северных потоков», могли контактировать с ЦРУ – СМИ По данным Spiegel, весной 2022 украинцы обсуждали с сотрудниками ЦРУ свои планы по влиянию на российские газопроводы. В ЦРУ эту информацию отрицают.

«Судья звонил по телефону немецким адвокатам Сергея и они согласовали предварительную дату», – сказал Катеринчук.

Адвокат также сообщил, что суд продлил стороне защиты срок для представления позиции об обоснованности обвинительного акта. Соответствующий документ адвокаты должны подать до 21 августа.

Напомним, в сентябре 2022 года на «Северных потоках» зафиксировали несколько утечек газа. В ходе расследования повреждений газопроводов правоохранители пришли к выводу, что линии газопроводов пострадали в результате диверсии – следователи обнаружили следы взрывчатых веществ.

Согласно материалам дела, тогда группа из четырех дайверов, взрывотехника и шкипера отправилась в район трубопроводов на съемной яхте Andromeda. Утверждается, что на глубине около 80 метров были заложены взрывные устройства, изготовленные из высокомощной взрывчатки. После этого были разрушены три нити «Северных потоков».

В сентябре прошлого года в Польше задержали украинца, подозреваемого в деле о подрыве «Северных потоков». Ещё одного украинца, подозреваемого в деле о подрыве «Северных потоков», задержали в Италии.

В октябре прошлого года польский суд отказал Германии в экстрадиции гражданина Украины Владимира Журавлёва, которого задержали по подозрению в подрыве.

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