ВАКС рассмотрит иск об активах секретаря Черкасского горсовета

Политика
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Антикоррупционный суд принял к рассмотрению иск прокурора САП к депутату местного совета о его активах.
фото: cherkasy-rada.gov.ua

Высший антикоррупционный суд назначил на 10 августа заседание по рассмотрению иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации активов, которыми пользуется секретарь Черкасского областного совета Юрий Тренкин.

Такое решение 16 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск к секретарю Черкасского горсовета Юрию Тренкину о конфискации активов на 7,4 млн грн. Речь идет о двух автомобилях премиумкласса – BMW X7 2019 года выпуска, и MERCEDES-BENZ S 400 2021 года выпуска, право собственности на которые формально зарегистрировано водителем должностного лица. В САП утверждали, что этим имуществом пользовался сам секретарь горсовета, а на автомобиле устанавливались индивидуальные номерные знаки с характерной для семьи должностного лица комбинацией. Анализом официальных доходов и расходов должностного лица, его семьи и номинального владельца установлено, что у них не было достаточных законных средств для приобретения такого имущества.

«Принять исковое заявление к рассмотрению и открыть производство по гражданскому делу по иску САП к (Тренкину Юрию Васильевичу и Монастырецкому Василию Васильевичу – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Рассмотрение дела производить в порядке общего искового производства. Назначить подготовительное судебное заседание по делу на 10 августа 2026 года в 15:30 в помещении ВАКС», – говорится в решении.

Напомним, САП подала иск к бывшей начальнице Главного управления Государственной налоговой службы в Черниговской области Людмиле Слотюк, ее матери и сыну. По данным САП, в течение 2021-2023 годов Слотюк и ее родственники приобрели в собственность автомобиль Volvo, квартиру и четыре паркоместа в жилом комплексе Киева общей стоимостью 8,4 млн грн. Однако анализом официальных доходов и расходов семьи установлено, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

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САП коррупция Депутат Черкасская область Черкассы Высший антикоррупционный суд Гражданская конфискация
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