Еще один логистический хаб российской Wildberries загорелся после атаки дронов: где на этот раз

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В ночь на 24 июля беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Одной из целей стал логистический центр российского маркетплейса Wildberries в Симферополе, где после удара вспыхнул масштабный пожар.
Фото: Exilenova+

В ночь на 24 июля беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Одной из целей вероятно стал логистический центр российского маркетплейса Wildberries в Симферополе, где после удара вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, ресурс «Крымский ветер», а также ряд OSINT-сообществ.

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Во временно оккупированном Симферополе в ночь на 24 июля после атаки беспилотников возник масштабный пожар на территории логистического центра российского маркетплейса Wildberries.

Очевидцы рассказывают, что воздушная тревога на полуострове продолжалась еще с вечера, а взрывы раздавались сразу в нескольких городах, в частности в Симферополе, Севастополе, Судаке, Евпатории и Феодосии.

В Симферополе после взрывов очевидцы зафиксировали крупный пожар на территории сортировочного центра Wildberries. На обнародованных в сети видео виден густой дым и сильное возгорание.

Пресс-служба Wildberries частично подтвердила инцидент, сообщив, что сортировочный центр в Симферополе был эвакуирован «в соответствии с требованиями безопасности».

Сортировочный центр Wildberries в Симферополе является главным логистическим узлом компании на оккупированном полуострове. Через него проходят грузы, доставляемые из росии через Керченский мост, после чего распределяются по пунктам выдачи по всему Крыму.

Помимо Симферополя, взрывы этой ночью также раздавались в Севастополе, Судаке, Евпатории и Феодосии. По сообщениям местных пабликов, в некоторых населенных пунктах после атаки наблюдались перебои с электро- и водоснабжением.

Помимо этого, по предварительным данным, беспилотники также могли атаковать склады Wildberries в Твери и Санкт-Петербурге, но информация об этих ударах требует подтверждения.

Напомним, сообщалось, что из-за серии атак беспилотников по логистической инфраструктуре российской компании Wildberries она временно потеряла около 8% своих складов.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские силы успешно поразили два логистических центра в Краснодарском и Ставропольском краях росии, а также ряд целей в Черном и Азовском морях.

Также отмечалось, что в Невинномысске (Ставропольский край) после удара по складам Wildberries местная власть ввела режим чрезвычайной ситуации локального уровня.

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