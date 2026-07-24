«Флеш» показал, куда потенциально могут долетать реактивные «Шахеды» с онлайн-управлением

Внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов («Флеш») обнародовал карту с ориентировочной зоной действия новых росийских реактивных беспилотников типа «Шахед», оснащенных системой онлайн-управления.

Об этом эксперт рассказал в своем Telegram-канале.

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Сергей «Флеш» опубликовал карту с зоной потенциального применения новых росийских реактивных беспилотников типа «Шахед», которые, по его словам, оснащены системой онлайн-управления.

На обнародованной карте потенциально опасная территория отмечена красным цветом.

«Все, что отмечено красной зоной, попадает в зону потенциальной атаки «Шахедов» с онлайн-управлением. В этой зоне «Шахед» может атаковать движущиеся и статические цели», – отметил Бескрестнов.

По словам эксперта, на данный момент дальность полета таких беспилотников ограничена возможностями системы связи. В то же время даже при нынешних характеристиках они представляют новую угрозу, так как способны получать команды во время полета и менять маршрут.

В связи с этим «Флеш» призвал владельцев предприятий, складов, автозаправочных станций и других объектов, расположенных в потенциальной зоне риска, заранее готовиться к возможным атакам.

«Владельцы складов, АЗС, предприятий и т.д. должны быть готовы к возможным ударам. Обращайте внимание на тревоги, стройте укрытия для людей. Красная зона – зона риска», – подчеркнул он.

Эксперт также обратил внимание, что реактивные «Шахеды» сложнее выявлять и перехватывать из-за их высокой скорости и маневренности.

Напомним, ранее Сергей «Флеш» отмечал, что росия переходит от массированных налетов «Шахедов» к точечным и более сложным атакам с использованием ручного управления.

В то же время сообщалось, что в Украине готовят тестирование новых средств РЭБ для борьбы с реактивными версиями «Шахедов».

Также, по прогнозу эксперта, враг системно будет уничтожать гражданскую инфраструктуру в прифронтовой зоне на глубине около 100 км, отказавшись от выбора одиночных целей.

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