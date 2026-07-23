Российская армия атаковала АЗС в Житомире

Национальная безопасность
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Войска рф вечером в четверг, 23 июля, нанесли удар по объекту топливной инфраструктуры в Житомире.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российские оккупационные войска вечером 23 июля нанесли удар по объекту топливной инфраструктуры в Житомире.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

В результате атаки возник пожар, который оперативно прибывшие на место спасатели быстро локализовали. По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала.

Местные Telegram-каналы сообщили, что речь идет именно об ударе по автозаправочной станции. Отмечается, что враг применил реактивный беспилотник.

Напомним, недавно в Житомирской области ввели новые ограничения для автозаправочных станций. Отныне во время воздушной тревоги АЗС в Коростенском районе должны прекращать работу.

До этого Кабмин утвердил меры по повышению безопасности работы АЗС на фоне ударов рф.

Также сообщалось, что одна из сетей АЗС вводит особый режим работы заправок в семи областях Украины.

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