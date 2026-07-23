Оккупанты сбросили авиабомбы на Славянск, пострадали 14 человек

Российские оккупационные войска в четверг, ​​23 июля, нанесли авиаудар по Славянску Донецкой области, сбросив на город две авиабомбы. В результате атаки пострадали 14 мирных жителей.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Вадим Филашкин.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают спасатели, медики, стражи порядка и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

В результате российского удара также повреждены семь многоквартирных домов.

«Россияне снова сознательно ударили по жилым кварталам. Они охотятся за мирными людьми и пытаются превратить обычную жизнь в постоянный страх. За каждое военное преступление на нашей земле народ-агрессор будет отвечать», – подчеркнул Филашкин.

Напомним, российские военные 23 июля нанесли авиаудар по Херсону, сбросив десять управляемых авиационных бомб. В результате атаки ранены по меньшей мере семь человек.

Также сообщалось, что враг нанес удар по городу Павлоград Днепропетровской области, там повреждено предприятие пищевой промышленности. Погибли три человека, еще 28 гражданских получили травмы и ранения.

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