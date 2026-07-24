Пентагон внес ведущие российские вузы в список учреждений, представляющих угрозу безопасности США

Министерство войны США внесло более 30 российских университетов и научных учреждений в перечень иностранных организаций, которые могут представлять угрозу из-за рисков несанкционированной передачи технологий и использования американских разработок.

Об этом говорится в отчете Пентагона.

Всего в перечень за 2025 финансовый год вошли 130 академических и научно-исследовательских учреждений из Китая, России и Ирана. В ведомстве отметили, что эти организации могут быть причастны к деятельности, которая повышает риск незаконного использования американских исследований и разработок иностранными государствами.

«Министерство войны усиливает свои усилия по защите финансируемых налогоплательщиками исследований и сохранению целостности американской научной системы», – заявил заместитель министра войны по вопросам исследований и инженерии Эмил Майкл.

В Пентагоне призвали американских исследователей, университеты и промышленные компании быть осторожными при сотрудничестве, финансировании или обмене данными с учреждениями, внесенными в список.

Среди российских организаций в перечень попали более 30 вузов и научных центров. В частности, в него внесли Московский государственный университет имени Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Баумана, Военно-морскую академию имени Кузнецова, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, Высшую школу экономики и Уральский федеральный университет имени Ельцина.

В Министерстве войны США заявили, что список будут обновлять как минимум раз в год или при необходимости на основе новых разведывательных данных и оценок угроз.

Напомним, накануне сообщалось, что Сенат США может уже на следующей неделе проголосовать за «адский пакет санкций» против России, направленный на усиление давления для прекращения войны в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.