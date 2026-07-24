Атака на Киев: рф ударила по полигону, где проходила выставка вооружения – основатель First Contact

24 июля во время баллистической атаки россия ударила по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Об этом сообщил в комментарии «Апострофу» основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик.

В результате вражеской атаки, по данным Боровика, зафиксированы масштабные разрушения, также есть информация о погибших.

24 июля 2026, 09:02 Силы ПВО в течение ночи сбили четыре ракеты и 160 дронов, которыми россия атаковала Украину В ночь на 24 июля российские войска запустили по Украине пять ракет Х-59/69 и 180 ударных дронов. Силы ПВО обезвредили 164 вражеские цели.

«Очень серьезный был удар по одному из полигонов, там где проходила выставка вооружения», – рассказал он.

На месте происшествия находилось много производителей и военных. В частности, знакомые основателя First Contact. Место и подробности пока не разглашаются до появления официальной информации.

«Я не могу говорить где это. К сожалению, есть погибшие, разрушения и так далее», – отметил эксперт.

Тем временем очевидцы в сети пишут, что вблизи баллистического удара сейчас скопление скорых. Машины не успевают приезжать на вызов. По неофициальной информации, речь идет о выставке беспилотных систем «Армада».

Позже на связь вышел советник президента Сергей «Флэш» Бескрестнов, заявив, что не был на месте удара. Он сообщил, что с ним и его командой все в порядке. Все живы.

«Друзья спасибо, со мной все нормально. Команда жива», – написал он.

Кроме того, удар рф прокомментировали и в Украинском совете оружейников.

«Сегодня в Киевской области произошел вражеский ракетный удар по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии. К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», – написала пресс-служба в публикации в соцсети Facebook.

Также там уточнили, что информацию о точном местонахождении участников публично не распространяли.

«Обстоятельства удара устанавливают компетентные органы. Просим воздержаться от распространения фото и видео с места, геолокации, информации о пострадавших, компаниях и других деталях», – призвали в Украинском совете оружейников.

Напомним, сегодня днем российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели взрывы. В Святошинский район города прибыли спасатели и медики.

Кроме этого, в ночь на 24 июля российские оккупационные войска совершили массированную атаку ракетами и ударными беспилотниками на Одесскую область, в результате чего пострадали два человека.

Как известно, в общей сложности российские войска в течение ночи атаковали Украину управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 180 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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