Атака на Киев: рф ударила по полигону, где проходила выставка вооружения – основатель First Contact

Национальная безопасность
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В пятницу, 24 июля, во время баллистической атаки россия ударила по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения Армада.
Getty Images

24 июля во время баллистической атаки россия ударила по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Об этом сообщил в комментарии «Апострофу» основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик.

В результате вражеской атаки, по данным Боровика, зафиксированы масштабные разрушения, также есть информация о погибших.

Силы ПВО в течение ночи сбили четыре ракеты и 160 дронов, которыми россия атаковала УкраинуВ ночь на 24 июля российские войска запустили по Украине пять ракет Х-59/69 и 180 ударных дронов. Силы ПВО обезвредили 164 вражеские цели.

«Очень серьезный был удар по одному из полигонов, там где проходила выставка вооружения», – рассказал он.

На месте происшествия находилось много производителей и военных. В частности, знакомые основателя First Contact. Место и подробности пока не разглашаются до появления официальной информации.

«Я не могу говорить где это. К сожалению, есть погибшие, разрушения и так далее», – отметил эксперт.

Тем временем очевидцы в сети пишут, что вблизи баллистического удара сейчас скопление скорых. Машины не успевают приезжать на вызов. По неофициальной информации, речь идет о выставке беспилотных систем «Армада».

Позже на связь вышел советник президента Сергей «Флэш» Бескрестнов, заявив, что не был на месте удара. Он сообщил, что с ним и его командой все в порядке. Все живы.

«Друзья спасибо, со мной все нормально. Команда жива», – написал он.

В пятницу, 24 июля, во время баллистической атаки россия ударила по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения Армада.
Скрин поста Сергея БескрестноваСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Кроме того, удар рф прокомментировали и в Украинском совете оружейников.

«Сегодня в Киевской области произошел вражеский ракетный удар по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии. К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», – написала пресс-служба в публикации в соцсети Facebook.

Также там уточнили, что информацию о точном местонахождении участников публично не распространяли.

«Обстоятельства удара устанавливают компетентные органы. Просим воздержаться от распространения фото и видео с места, геолокации, информации о пострадавших, компаниях и других деталях», – призвали в Украинском совете оружейников.

Напомним, сегодня днем российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели взрывы. В Святошинский район города прибыли спасатели и медики.

Кроме этого, в ночь на 24 июля российские оккупационные войска совершили массированную атаку ракетами и ударными беспилотниками на Одесскую область, в результате чего пострадали два человека.

Как известно, в общей сложности российские войска в течение ночи атаковали Украину управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 180 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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