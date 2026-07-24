В Ужгороде вооруженный мужчина открыл стрельбу, его задержали

В Ужгороде правоохранители задержали вооруженного мужчину, открывшего стрельбу на территории Шахтинского леса.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел вечером 24 июля. Около 18.30 к полицейским обратились дети, которые сообщили, что слышали выстрелы со стороны лесного массива на улице Олега Куцина и видели там подозрительного мужчину. Стражи порядка оперативно прибыли на место, где во время обследования территории снова услышали звуки выстрелов.

По предварительной информации, одна из пуль попала в заброшенное здание, что повлекло за собой пожар. Огонь перебросился на лесной массив.

К поискам стрелка привлекли дополнительные силы полиции, в частности, бойцов спецподразделения КОРД. В результате спецоперации подозреваемый был задержан. У него изъяли боевой пистолет.

Напомним, несколько дней назад в Днепропетровской области военнослужащий, который самовольно оставил воинскую часть, открыл огонь по правоохранителям во время проведения обыска. В результате стрельбы ранения получили двое бойцов спецподразделения КОРД.

А до этого в Дарницком районе Киева задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе прямо во дворе жилого дома.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.