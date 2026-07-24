В Ужгороде вооруженный мужчина открыл стрельбу, его задержали

В Ужгороде правоохранители задержали вооруженного мужчину, открывшего стрельбу на территории Шахтинского леса.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Инцидент произошел вечером 24 июля. Около 18.30 к полицейским обратились дети, которые сообщили, что слышали выстрелы со стороны лесного массива на улице Олега Куцина и видели там подозрительного мужчину. Стражи порядка оперативно прибыли на место, где во время обследования территории снова услышали звуки выстрелов.
По предварительной информации, одна из пуль попала в заброшенное здание, что повлекло за собой пожар. Огонь перебросился на лесной массив.
К поискам стрелка привлекли дополнительные силы полиции, в частности, бойцов спецподразделения КОРД. В результате спецоперации подозреваемый был задержан. У него изъяли боевой пистолет.
Напомним, несколько дней назад в Днепропетровской области военнослужащий, который самовольно оставил воинскую часть, открыл огонь по правоохранителям во время проведения обыска. В результате стрельбы ранения получили двое бойцов спецподразделения КОРД.
А до этого в Дарницком районе Киева задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе прямо во дворе жилого дома.
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