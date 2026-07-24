На Днепропетровщине расширили зону обязательной эвакуации детей

Общество
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В Днепропетровской области принудительную эвакуацию детей расширили ​​еще на 10 сел. Решение было принято из-за ситуации с безопасностью.
Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области принудительную эвакуацию детей расширили ​​еще на 10 сел Синельниковского района. Соответствующее решение было принято из-за ситуации с безопасностью.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Речь идет о 10 селах Богиновской общины, в которых находятся 364 ребенка. К их вывозу привлекут спасателей, полицейских и представители гуманитарных организаций.

«Людей вывозят по безопасным маршрутам в транзитные центры. Их в области 5. Там они получают финансовую, медицинскую, психологическую, юридическую помощь, продукты, средства гигиены. При необходимости восстанавливают документы», – рассказал Ганжа.

В данный момент обязательная эвакуация населения продолжается в трех общинах Никопольского и восьми общинах Синельниковского районов. За последние десять дней из этих территорий выехали более 1,1 тысяч взрослых и более 400 детей.

Напомним, в начале июля в Харьковской области также расширили зону обязательной эвакуации гражданского населения из-за угрозы ухудшения ситуации с безопасностью в приграничных и прифронтовых общинах. Соответствующее решение принял Совет обороны региона.

А в июне в Синельниковском районе Днепропетровской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов.

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