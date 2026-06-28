В россии снова говорят о мобилизации: в ЦПД объяснили, чем это обернется

В Центре противодействия дезинформации заявили, что возможная новая мобилизация в россии не поможет Кремлю переломить ситуацию на фронте, а лишь частично компенсирует потери личного состава.

Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

29 мая 2026, 10:25 И хочется, и колется: объявит ли путин мобилизацию в россии Российское руководство в одном шаге от объявления мобилизации, но пока медлит с окончательным решением.

Коваленко считает, что если россия осенью объявит новую мобилизацию, это не станет решением проблем на фронте.

«Даже в случае такого решения осенью россия будет лишь латать дыры на фронте, которые образуются из-за больших потерь и набора меньшего количества людей, чем потери», – отметил он.

Коваленко подчеркнул, что мобилизация не решит и других проблем рф. По его словам, россия и дальше будет терять объекты и ресурсы из-за украинских ударов.

«Также в случае такого решения топлива у россиян больше не станет, территория россии будет системно разбиваться дальше. И помогать путину в таком маразме другим нежелательно, потому что кое-кто может потерять всю экономику за 3–5 дней», – заявил руководитель ЦПД.

Он добавил, что для рф лучшим вариантом было бы решить вопрос с путиным и завершить войну. По словам Коваленко, в таком случае последствия для россии были бы не такими, какими могут стать зимой в случае продолжения боевых действий.

Как известно, российская федерация активизирует усилия по набору в свою армию иностранцев, в частности мигрантов. До конца 2026 года страна-агрессор планирует завербовать в оккупационное войско около 20 тысяч таких лиц.

Напомним, исследователи Института изучения войны предупредили, что Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации из-за проблем с набором в войска.

Также стало известно, что россия усилила принудительную мобилизацию молодежи в Луганске.

Однако российская армия несет в Украине потери, которые уже превышают темпы пополнения личного состава.

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