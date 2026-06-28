В россии снова говорят о мобилизации: в ЦПД объяснили, чем это обернется

В Центре противодействия дезинформации заявили, что возможная новая мобилизация в россии не поможет Кремлю переломить ситуацию на фронте, а лишь частично компенсирует потери личного состава.
Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.
Коваленко считает, что если россия осенью объявит новую мобилизацию, это не станет решением проблем на фронте.
«Даже в случае такого решения осенью россия будет лишь латать дыры на фронте, которые образуются из-за больших потерь и набора меньшего количества людей, чем потери», – отметил он.
Коваленко подчеркнул, что мобилизация не решит и других проблем рф. По его словам, россия и дальше будет терять объекты и ресурсы из-за украинских ударов.
«Также в случае такого решения топлива у россиян больше не станет, территория россии будет системно разбиваться дальше. И помогать путину в таком маразме другим нежелательно, потому что кое-кто может потерять всю экономику за 3–5 дней», – заявил руководитель ЦПД.
Он добавил, что для рф лучшим вариантом было бы решить вопрос с путиным и завершить войну. По словам Коваленко, в таком случае последствия для россии были бы не такими, какими могут стать зимой в случае продолжения боевых действий.
Как известно, российская федерация активизирует усилия по набору в свою армию иностранцев, в частности мигрантов. До конца 2026 года страна-агрессор планирует завербовать в оккупационное войско около 20 тысяч таких лиц.
Напомним, исследователи Института изучения войны предупредили, что Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации из-за проблем с набором в войска.
Также стало известно, что россия усилила принудительную мобилизацию молодежи в Луганске.
Однако российская армия несет в Украине потери, которые уже превышают темпы пополнения личного состава.
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