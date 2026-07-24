Россияне нанесли авиаудар по Славянску, пострадали гражданские

Российские оккупационные войска в пятницу, 24 июля, нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области. Под обстрелом оказалась жилая застройка, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

По последней информации, в результате атаки ранения и травмы получили 16 человек, в том числе ребенок. В городе частично разрушены и повреждены многоквартирные и частные жилые дома.

«При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ст. 438 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Напомним, что это не первый удар россиян по Славянску за сегодняшний день. Утром оккупанты также били по городу. В результате той атаки погибли 5 человек, еще 9 получили ранения.

Также сообщалось, что днем 24 июля российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Как выяснилось позже, россия ударила по одному из комплексов, где проходила выставка вооружения. Жертвами атаки стали 10 человек, еще около 100 получили травмы и ранения.

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