Правительство Италии поддержало снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет

В Италии подростки могут оказаться под уголовными обвинениями уже с 14-летнего возраста.
Соответствующую инициативу поддержало правительство Италии, передает агентство ANSA.
Кабинет министров утвердил законопроект, позволяющий снизить возраст уголовной ответственности. Там считают, что подобные изменения помогут бороться с растущей преступностью среди несовершеннолетних.
«Нарушающие закон должны нести ответственность за свои поступки, даже если это несовершеннолетние. Если человек нападает, грабит или уничтожает имущество, он должен столкнуться с последствиями своих действий, даже если ему 15 или 16 лет», – подчеркнула глава правительства Джорджа Мэлони.
Мелони подчеркнула, что чрезмерная суровость сама по себе не является эффективным решением. Но без ответственности и действенных механизмов наказания проблему подростковой преступности преодолеть невозможно.
Отметим, согласно закону, все подростки с 14 лет окажутся под уголовными обвинениями, а судьям не нужно будет доказывать в каждом конкретном случае, осознавал ли правонарушитель свои действия.
Также мы сообщали, что правительство Норвегии объявило о намерении ввести возрастное ограничение для пользователей социальных сетей. Соответствующий законопроект планируется внести в парламент до конца 2026 года.
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