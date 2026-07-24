Правительство Италии поддержало снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет

В Италии подростки могут оказаться под уголовными обвинениями уже с 14-летнего возраста.

Соответствующую инициативу поддержало правительство Италии, передает агентство ANSA.

Кабинет министров утвердил законопроект, позволяющий снизить возраст уголовной ответственности. Там считают, что подобные изменения помогут бороться с растущей преступностью среди несовершеннолетних.

3 февраля 2026, 15:04 В Испании объявили о планах запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет Испания планирует запретить доступ к социальным сетям для детей до 16 лет и ввести жесткие правила контроля цифрового контента.

«Нарушающие закон должны нести ответственность за свои поступки, даже если это несовершеннолетние. Если человек нападает, грабит или уничтожает имущество, он должен столкнуться с последствиями своих действий, даже если ему 15 или 16 лет», – подчеркнула глава правительства Джорджа Мэлони.

Мелони подчеркнула, что чрезмерная суровость сама по себе не является эффективным решением. Но без ответственности и действенных механизмов наказания проблему подростковой преступности преодолеть невозможно.

Отметим, согласно закону, все подростки с 14 лет окажутся под уголовными обвинениями, а судьям не нужно будет доказывать в каждом конкретном случае, осознавал ли правонарушитель свои действия.

Также мы сообщали, что правительство Норвегии объявило о намерении ввести возрастное ограничение для пользователей социальных сетей. Соответствующий законопроект планируется внести в парламент до конца 2026 года.

Ранее о планах запрета соцсети для детей до 15 лет объявили в Турции.

А в Польше планируют запретить использование телефонов в школе ученикам до 16 лет.

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