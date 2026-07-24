Удар рф по выставке оружия: на Киевщине завершили аварийно-спасательные работы на месте атаки

В Бучанском районе Киевской области завершили аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара, в результате которого погибли 10 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожары в трех частных жилых домах и восьми автомобилях. Кроме того, взрывной волной и осколками повреждены 23 частных дома, два отеля, ресторан и еще 34 автомобиля.

На месте атаки продолжают работать мобильные пункты ГСЧС и Национальной полиции. Там жители могут получить консультации и помощь по вопросам, связанным с последствиями российских обстрелов.

Напомним, враг атаковал Киевщину баллистическими ракетами. Под ударом оказался комплекс, в котором проходила выставка вооружения. Жертвами удара стали 10 человек, еще около 100 получили травмы и ранения.

В Генеральном штабе указали, что рф ударила по частному комплексу, который не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

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