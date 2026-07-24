«Не полигон»: Игнат раскрыл подробности удара россиян по Киевщине

Российская федерация 24 июля ударила баллистикой не по полигону, а по частному спортивному комплексу в Бучанском районе Киевщины.

Об этом в эфире Телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, пострадавший объект не имел никакого отношения к ВСУ.

«Конечно, это не полигон. Это частный спортивный комплекс, который к военным никакого отношения не имеет», – заявил Игнат.

По его данным, в ходе сегодняшней атаки войска рф выпустили пять ракет различных типов по Киевской и Одесской областям.

24 июля 2026, 16:18 Оккупанты атаковали БПЛА и артиллерией Херсонщину: ранены медики Россия 24 июля атаковала Херсон и Херсонскую область. Оккупанты обстреляли больницу в поселке Белозерка и ударили дроном по Корабельному району города Херсон.

Украинская ПВО сбила «Искандер», а две ракеты «Оникс» на юге не достигли целей.

В Генеральном штабе, тем временем, также подтвердили эту информацию, заявив, что россия ударила по частному комплексу на Киевщине, где проводилось массовое мероприятие.

«Объект не входит в сферу управления Сил обороны Украины», – сообщил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой.

Позже в Воздушных Силах уточнили, что по Киевщине били тремя баллистическими ракетами.

«Около 11.30 враг нанес удар по Киевщине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 с северного направления. В результате боевой работы одну ракету противовоздушной обороне удалось перехватить. Зафиксировано попадание двух ракет в Бучанском районе на Киевщине», – говорится в сообщении.

Также известно, что из-за баллистического удара в Бучанском районе повреждены 27 частных домов и 44 транспортных средства. Такую информацию предоставила Киевская областная военная администрация.

«Продолжаются работы по ликвидации последствий баллистического удара врага по Киевщине. На месте происшествия работают все оперативные службы. В результате обстрела повреждены 27 частных домов и 44 транспортных средства», – отметил и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Руслан Олейник.

Напомним, сегодня днем российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели взрывы. Как выяснилось позже, россия ударила по одному из комплексов, где проходила выставка вооружения.

Тем временем генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что десять человек погибли и около сотни получили ранения различной степени тяжести в результате российского ракетного удара по Киевщине.

Также оккупанты атаковали БПЛА и артиллерией Херсонщину. Известно о трех раненых.

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