Зеленский прокомментировал возможность расширения мобилизации в рф после выборов

Президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности усиления мобилизации в россии по завершении парламентских выборов.

Заявление главы государства прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита «Украина-Юго-Восточная Европа» в Киеве.

29 мая 2026, 10:25 И хочется, и колется: объявит ли путин мобилизацию в россии Российское руководство в одном шаге от объявления мобилизации, но пока медлит с окончательным решением.

По словам Зеленского, сами результаты голосования не повлияют на дальнейшую эскалацию, поскольку их итог предсказуем. В то же время завершение избирательного процесса может стать моментом, после которого Кремль примет новые решения касательно войны.

Президент также предположил, что россия вряд ли сможет существенно нарастить набор военных по контракту.

«Увеличить контрактирование он (путин – ред.) не сможет, потому что нужно платить большие деньги. Поэтому может пойти на увеличение мобилизации там, где не потребуется подписывать такие контракты. Думаем об этом. К таким шагам нужно готовиться», – сказал глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что Украина должна быть готова и к другим возможным сценариям эскалации со стороны рф.

«Безусловно, что угодно, что можно продемонстрировать и затем продать как то или иное либо преимущество на поле боя, либо победу где-то. Где это может быть, на какую страну он может давить, я не могу сказать. Я просто этого не знаю. Мы должны готовиться к любым вызовам», – добавил глава государства.

Напомним, по даннным СМИ, россии все сложнее привлекать новых военных для войны против Украины. В первом квартале этого года темпы набора в армию заметно сократились, несмотря на обещание больших выплат.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал численность войск рф в Украине и рассказал, какую тактику использует враг.

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