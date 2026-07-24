Экс-руководителя УАФ Павелко задержали в Словакии – СМИ

В Братиславе задержали бывшего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, которого подозревают в выводе почти 300 млн гривен средств организации.

Информацию о личности задержанного раскрыло Суспільне.

Как рассказал генеральный прокурор Руслан Кравченко, деньги выводили через подконтрольные коммерческие структуры, используя фиктивные договоры на поставку морепродуктов, элитных сортов чая, кофе и электрооборудования, которые фактически не поставлялись.

В результате этих действий, по версии следствия, футбольной федерации и ее региональным центрам был нанесен ущерб почти на 295 млн гривен.

«Офис Генерального прокурора уже приступил к процедуре экстрадиции. Мною направлено в компетентные органы Словацкой Республики письмо о намерении обратиться с запросом о выдаче этого лица, а также о применении временного ареста», – добавил Кравченко.

Напомним, осенью 2022 года Павелко получил подозрение в хищении и легализации средств, выделенных на строительство футбольных полей с искусственным покрытием.

В прошлом году Служба безопасности Украины объявила Павелко в розыск после сообщений о том, что он выехал за границу, воспользовавшись поддельной справкой об инвалидности.

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