Зеленский заявил, что Украина в следующем году будет иметь дроны с дальностью до 10 тысяч километров

Уже в следующем году на вооружении Украины появятся дроны, способные лететь на расстояние от 5 до 10 тысяч километров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

2 июня 2026, 18:49 Перелом эпох: как дроны изменили войну и есть ли будущее у танков Украина сделала большой шаг вперед в работе с БПЛА, но списывать в утиль традиционные системы вооружения пока не стоит.

По его словам, к концу года украинская армия получит беспилотники, которые смогут поражать цель на расстоянии до 4000 км.

«Сейчас у нас и у россиян есть дроны на 3 тысячи плюс километров. А в этом году у нас будут на 4 тысячи километров, в следующем году – от 5 до 10 тысяч», – сказал Зеленский.

Напомним, недавно президент заявлял, что Украина сейчас способна производить около 10 миллионов беспилотников в год, однако планирует удвоить этот показатель и увеличить производство до 20 миллионов.

А ранее мы подробно рассказывали, почему мир заинтересовался дронами из Украины.

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