Зеленский заявил, что Украина в следующем году будет иметь дроны с дальностью до 10 тысяч километров

Уже в следующем году на вооружении Украины появятся дроны, способные лететь на расстояние от 5 до 10 тысяч километров.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американской блогерше Лоре Лумер.
По его словам, к концу года украинская армия получит беспилотники, которые смогут поражать цель на расстоянии до 4000 км.
«Сейчас у нас и у россиян есть дроны на 3 тысячи плюс километров. А в этом году у нас будут на 4 тысячи километров, в следующем году – от 5 до 10 тысяч», – сказал Зеленский.
Напомним, недавно президент заявлял, что Украина сейчас способна производить около 10 миллионов беспилотников в год, однако планирует удвоить этот показатель и увеличить производство до 20 миллионов.
А ранее мы подробно рассказывали, почему мир заинтересовался дронами из Украины.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»