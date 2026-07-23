Нефть продолжает дорожать после ударов хуситов по танкерам Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть в четверг, 23 июля, продолжили рост на фоне новой эскалации войны на Ближнем Востоке, а именно – после атак йеменских хуситов на саудовские танкеры в Красном море.

Об этом сообщает Bloomberg.

14 марта 2026, 12:25 Крупнейшие в мире импортеры нефти: как распределяется объем закупок между странами Самые крупные в мире импортеры нефти. Сколько нефти закупают Китай, США, Индия и страны Европы – на инфографике.

Как отмечается, рынок отреагировал на угрозу для ключевых морских маршрутов транспортировки нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,8% – до около $97,66 за баррель, а цена на нефть марки West Texas Intermediate поднялась выше $89,3.

Рост цен произошел после заявлений хуситов о запуске ракет и дронов по судам Encelia и Layla за нарушение морской блокады Саудовской Аравии, о начале которой йеменские хуситы объявили 20 июля.

По данным агентства, после атаки танкер-продуктовоз Encelia начал передавать сигнал о статусе «не под управлением», что указывает на потерю маневренности в результате повреждений.

В то же время, Layla, сверхкрупный танкер для перевозки сырой нефти, продолжает движение своим ходом, несмотря на повреждения.

Эти атаки стали первыми ударами по нефтяным танкерам в Красном море на фоне блокирования судоходства через Ормузский пролив.

Напомним, 22 июля мировые цены на нефть достигли наивысшего уровня с 11 июня на фоне очередной эскалации между США и Ираном.

Недавно США нанесли уже восьмую волну авиаударов по иранским военным объектам. В Вашингтоне заявили, что это стало ответом на гибель двух американских военных и исчезновение без вести еще одного бойца.

Также ранее СМИ сообщали, что подсанкционный танкер «теневого флота» рф мог разлить нефть у побережья Омана.

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